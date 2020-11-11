"الخدمات العسكرية" تقدم 45 ألف خدمة طبية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في محافظات قطاع غزة، 45 ألف و139 خدمة طبية خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها، ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 128 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى. وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 418 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 1130 خدمة وحالة.

بدوره؛ استقبل قسم السمعيات 118 حالة وقدمت عيادة البصريات 203 خدمة، في حين قدمت إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية 448 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 895 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

خدمات متنوعة

وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 3 آلاف 538 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى والنزلاء، في حين صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 11 ألف 813 وصفة طبية.

من جانبها؛ أجرت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 370 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 8 دورة تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 226 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

حملات توعوية من كورونا

ويشار إلى أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية خلال شهر أكتوبر الماضي ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تواصل حملتها للتوعية عن كيفية الوقاية منه وسبل تجنبه، ومنع انتشاره بين أبناء الأجهزة الأمنية خاصة وأبناء شعبنا عامة.

وفي هذا السياق؛ أكد العميد محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المديرية عملت على تعزيز نقاط إسعاف جديدة لمراكز الحجر الصحي، منها عمارة السعد، وتأمين العائدين الجدد عبر معبر رفح البري.

من جهته، أشار ادارة مدير العلاقات العامة والإعلام بالخدمات الطبية المقدم صيدلي علاء الهبيل إلى عقد 60 محاضرة وورشة توعوية وإرشادية حول الوقاية من الفيروس في العيادات والمراكز الطبية.

وعقد الأطقم الطبية المختصة بالخدمات 52 محاضرة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، شملت مؤسسات أهلية ومجتمعية ومراكز تقديم الخدمات للجمهور على مستوى القطاع، ونشر إرشادات ومقاطع مرئية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات السلامة

وحول إجراءات الوقاية والسلامة؛ أشار المقدم "ايهاب العبسي" إلى أنه تم تشكيل لجنة منظومة مكافحة العدوى موزعة على خمس محافظات لتوعية الكوارد في جميع المقرات الأمنية والشرطية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونظارات مراكز الشرطة، والعناصر الشرطية الموجودة على الحواجز في الطرقات وذلك بالرغم من قلة الإمكانات وشح الموارد.

كما أجرت الفرق الفنية المختصة 16 جولة تفقدية على تلك المراكز والمقرات؛ لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس فيها، موضحًا أنه تم تعقيم وَرَشْ 10 مركزًا ومقرًا أمنيًا في جميع محافظات قطاع غزة.

الجدير بالذكر بأن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بغزة تواصل جهودها الحثيثة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، وفق الخطوط والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، في إطار الجهود الحكومية المبذولة.