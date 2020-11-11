"التنظيم والإدارة" بالداخلية تفتتح دورة "التخطيط التشغيلي"

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع المديرية العامة للتدريب صباح الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان "التخطيط التشغيلي" بمشاركة 20 ضابطاً من العاملين في الأجهزة والإدارات المركزية للوزارة، بواقع 12 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح الدورة عقيد ربيع المصري مدير إدارة التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب، والمقدم هاني المدهون مدير دائرة التعليم المستمر، والمقدم وائل هنية مدير إدارة التخطيط وتنمية القوى البشرية ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة المقدم وسيم عودة، والرائد محمود أبو شرار مدير دائرة التدريب التخصصي.

من جهته، تحدث محاضر الدورة الرائد خالد الطرشاوي من مرتبات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية أن الدورة التدريبية تهدف للتعريف بالتخطيط التشغيلي وأهميته وأهدافه المختلفة، وتحديد المعوقات التي تحيط بالتخطيط وسبل التغلب عليها، باعتباره من الركائز الأساسية للعمل، والتي تبنى عليه المؤسسة رؤيتها لتحقيق أهدافها.

وأكد الطرشاوي أن الدورة تسعى إلى إكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تمكنهم من تطبيق الاستراتيجيات الفعالة في تحليل المشكلات وصنع القرارات، وكذلك تنمية معارف ومهارات المشاركين بالمنهجية العلمية والعملية الصحيحة لإعداد الخطط التشغيلية في الأعمال التي يديرونها.

وبين أهمية التخطيط الاستراتيجي في تقليل الأخطاء الإدارية خلال العمل، وإيجاد روح المنافسة الايجابية والتحفيز بين الأفراد، وتوجيه جهودهم نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك ضبط الأنشطة اليومية لعمل المؤسسة، موضحاً أنه لنجاح الخطة التشغيلية لا بد من الإعداد والتنسيق الجماعي للخطة، والإيمان بأهمية التخطيط، وتسويق الخطة لكافة العاملين في المؤسسة.

وتأتي هذه الدورة من باب التطوير المستمر للكوادر العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني لتحسين أدائهم الوظيفي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية.