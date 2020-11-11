"مجمع عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 18 ألف خدمة طبية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 18 ألف و142 خدمة طبية خلال شهر اكتوبر من عام 2020م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 5540 حالة للمواطنين منهم 1748 حالة من حملة التأمينات العسكرية و3792 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 2294 حالة مسجل منها 155 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 1663 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 10670 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1763 حالة منهم 999 عسكري و764 مدني.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 124 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 324 حالة ولادة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 1177 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 127 حالة خلال شهر اكتوبر من عام 2019م.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.