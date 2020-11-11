"إدارة المعاهد": إنجاز 6698 فحص عملي ونظري لطلبة مدارس تعليم السياقة

غزة- الرأي

قالت وزارة النقل والمواصلات إن الإدارة العامة للمدارس والمعاهد من الإدارات المهمة في قطاع الترخيص، حيث تشرف على طلبة مدارس تعليم السياقة وإجراء الفحوصات العملية والنظرية لتؤهلهم لقيادة المركبة.

وأوضحت خلال التقرير الربعي الثالث للعام 2020الصادر عن الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات، أنها تشرف أيضاً على عقد الدورات الخاصة بالإسعاف والمدراء المهنيين ومدراء مهنى الكراجات من خلال المعاهد التعليمية في قطاع غزة إضافة إلى الزيارات الرقابية للعديد من مدارس تعليم السياقة والتأكد من التزامها القانوني في عملها ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة في ظل جائحة كورونا .

وبين التقرير الربعي، أن المدارس والمعاهد قامت بعقد عقد دورة سائق إسعاف و عقد دورة مدير مهني كراجات ، وقامت بإجراء 3534 فحص نظري و 3164 فحص عملي خلال تلك الفترة .

وشهدت الأشهر الماضية تراجعاً كبيراً في عمل مدارس تعليم السياقة في ظل الإغلاق واستمرار جائحة كورونا وتأثر أصحاب المدارس بذلك من خلال تراجع عائدات تلك المدارس في تلك الفترة.

وحول هذا الموضوع أكد أ . رائد الساعاتي رئيس جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة في قطاع غزة أن أصحاب المدارس تأثروا بشكل كبير في عملهم خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات لدى المدارس.

وأوضح أن المدارس كانت تعمل 2650 فحص عملي لكافة المدارس في محافظة في الشهر الواحد واليوم أصبحت تعمل حوالي 2000 فحص عملي فقط الأمر الذي أدي إلى تراجع كبير في عمل المدارس وأن عمل المدارس أصبح اليوم بنسبة 60 % إلى 70% فقط من عملها قد تأثر عمل المدارس بمحافظة غزة بشكل كبير حيث كانت تعمل 1500 فحص في الشهر واليوم أصبحت تعمل 900 فحص عملي وباقي المحافظات لم تتأثر كثيراً في هذا الشهر.



وأشار إلى أنه عقد اجتماع مع وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ طالبه فيها بإعفاء مدارس تعليم السياقة من رسوم الترخيص في ظل جائحة كورونا .



وفي نفس السياق طالب أ . ناصر مشتهى صاحب مدرسة النصر لتعليم السياق وزارة المالية بغزة بضرورة إعفاء أصحاب المدارس من الضرائب نظراً لتأثر أصحابها في ظل جائحة كورونا إضافة إلى إعفاء أصحابها من رسوم الترخيص.

وأشار إلى أن أصحاب المدارس ملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة في عملهم وتم عمل جولة رقابية عليهم أثناء التدريب العملي وداخل مدارسهم للتأكد من أنهم يقومون باتخاذ الإجراءات الوقائية ولبس الكمامة لدي الطلاب موضحاً بأن وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ وعد بزيادة عدد الفحوصات في حال التزام المدارس بإجراءات الوقاية و السلامة وعرض مطالب أصحاب مدرس تعليم السياقة على لجنة المتابعة الحكومية .



من جهته أكد أ . معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص بأن ايرادت الترخيص أيضاً تأثرت في ظل جائحة كورونا إلى حوالي النصف في ظل جائحة كورونا مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وأنه تمت العودة لعمل مدارس وفق اجراءات الوقاية والسلامة ولذلك تم تقليل أعداد الفحوصات العملية والنظرية لعدم تكدس الطلاب في قاعات الإشارات ومركبات تعليم السياقة.

وقال قويدر :"فمثلاُ كنا نعمل في قاعة الإشارات اختبارات ل30 طالب دفعة واحدة ولكننا نعمل اليوم في الساعة 15 طالب لنحقق التباعد بين الطلاب وزدنا عدد ساعات الاختبار في اليوم لنعوض المدارس النقص في عدد الفحوصات النظرية ليتمكن الطلاب من كافة المدارس من تقديم الاختبارات النظرية والعملية" .



من جهته، أوضح د علاء العكش مدير عام المدارس والمعاهد بأنه يتم العمل في الاختبارات العملية والنظرية وفق اجراءات الوقاية والسلامة وتعقيم قاعات الإشارات إضافة إلى فحص الطالب في ميزان الحرارة عند الاختبارات العملية والنظرية وكذلك إلزام أصحاب مدارس تعليم السياقة بتعقيم مركباتهم ، وذلك حرصاً من الوزارة على سلامة طلبة المدارس والفاحصين والعاملين في الإدارة العامة للمدارس والمعاهد مع الحفاظ على إستراتيجية تضمن استمرارية عمل المدارس والمعاهد في الحد الأقصى بالتوازي مع اجراءات الوقاية والسلامة وتتعهد الإدارة بدوام وضع خطط تنفيذية قصيرة المدى لتحسين الأداء في ظل استمرار الأزمات بقطاع غزة .