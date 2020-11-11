زراعة خانيونس تتابع المستفيدين من مشروع النخيل "البرحي"

غزة- الرأي

بدأت مديرية زراعة خانيونس، بالتعاون مع" اتحاد لجان العمل الزراعي" بتنظم زيارات ميدانية لمتابعة المستفيدين من مشروع النخيل البرحي مع توزيع مدخلات إنتاج وتقديم الإرشادات اللازمة لهم.

يذكر أن هذا المشروع جاء ضمن تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية،والممول من" الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون" ، والذي تنفذه منظمة أوكسفام الدولية، بالشراكة مع جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي.

وقدمت مديرية الزراعة شكرها للكل الداعمين والممولين لدعم مزارعي النخيل، وإدخال أصناف جديدة وزراعتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

بدورهم باشر مهندسو الزراعة الاشراف على عملية التوزيع،ومتابعة ما يلزم المزارعين من ارشادات فنية.

