تعليم شرق غزة تنشئ "مجلس رعاية الإبداع"

غزة- الرأي

أنشأت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، ما يسمي مجلس رعاية الابداع، بهدف احتضان المبدعين والمتميزين ونشر ثقافة الابداع بين أوساط الطلبة والمعلمين وجميع الكوادر العاملة في الميدان التربوي،وذلك حرصاً منها علي نشر ثقافة الابداع والتميز في الميدان التربوي.



وأكد د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة وأحد أعضاء المجلس، أن الهدف من انشاء هذا المجلس هو احتضان المبدعين والمتميزين من المعلمين والطلبة وجميع الكوادر العاملة في الميدان، مضيفاً أن صاحب فكرة انشاء هذا المجلس هو مدير التربية والتعليم شرق غزة أ. مازن نور الدين.

وقال:" إن ميداننا التربوي يزخر بالعديد من الابداعات لذا كان لا بد من إيجاد اطار موحد داخل المديرية لاحتضان هذه الابداعات فكانت فكرة انشاء هذا المجلس".

و أضاف د. الشيخ خليل أن المجلس يضم نخبة كبيرة من رؤساء الأقسام و المشرفين التربويين والمعلمين و المدراء و لفت الشيخ خليل أنه و من خلال أنشطة المجلس تم تنفيذ العديد من الفعاليات النوعية أهمها تدريب المعلمين و المشرفيين علي تطبيقات نوعية يتم توظيفها داخل الصفوف الافتراضية بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية مكثفة و متقدمة في الصفوف الافتراضية .

وبين أن المجلس ينبثق عنه عدد من اللجان منها " لجنة المعلمين المتميزين-لجنة المبادرات الفرعية بالمديرية -لجنة التميز " حيث يقوم المجلس بمتابعة عمل هذه اللجان والاشراف عليها ولفت د. الشيخ خليل أنه لا يوجد لدينا نحن الفلسطينيين كنز نعتمد عليه سوى الانسان فلا يوجد لدينا بترول ولا موارد طبيعية لكن بترولنا هو الانسان ولا سبيل أمامنا لتحقيق النجاح الا بالاستثمار في الانسان والاستفادة منه والأخذ بيده ليحلق في سماء الابداع والتميز.