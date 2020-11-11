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التشريعي يتفقد المعسكر التدريبي المغلق للطلاب الجدد في كلية الرباط

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:00

التشريعي يتفقد المعسكر التدريبي المغلق للطلاب الجدد في كلية الرباط
التشريعي يتفقد المعسكر التدريبي المغلق للطلاب الجدد في كلية الرباط

غزة- الرأي

استقبلت كلية الرباط الجامعية التابعة لوزارة الداخلية، امس الثلاثاء، وفداً من المجلس التشريعي الفلسطينى، في المعسكر المغلق للطلاب الجدد بمقر الكلية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وضم الوفد كل من النائب محمد الغول والنائب. مروان أبو راس، وكان فى استقبالهم كلّ من عميد كلية الرباط د.  ناصر سليمان، ومجلس إدارة الكلية، وعدد من الضباط.

وثمّن النائب الغول جهود الكلية المبذولة في تدريب الطلاب الجدد وصقل شخصيتهم العسكرية، مؤكداً أن الكلية تقدم الضباط المؤهلين علمياً وجسديًا للعمل ضمن أجهزة وإدارات وزارة الداخلية.

واستعرض الطلبة المستجدون خلال الزيارة عروضاً عسكرية متنوعة، من وحي التدريبات التي خاضوها خلال فترة مكوثهم في المعسكر التدريبي المغلق.

واختتم الوفد الزيارة بجولة اطلع فيها على المرافق التي تم إنشاؤها حديثاً في موقع الكلية بخانيونس.

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