العدل: استشهاد الأسير أبو وعر جريمة مستمرة بحق الأسرى

غزة- الرأي

حمّلت وزارة العدل الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير كمال أبو وعر نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التى تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.



وقالت الوزارة، إن دولة الاحتلال وعبر إدارة سجونها لا زالت تقتلالأسرى الفلسطينيين قتلا بطيئا وبدم بارد عبر سياسة الإهمال الطبي اللاإنسانية، حيث ارتفع عددالأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي ونتيجة القتل المباشر في بعض الأحيان إلي 226 شهيدا منذ عام 1967م.



وأضافت الوزارة الي ان هذه الجريمة، تضاف إلى سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأشارت الي إن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة بحق الأسرى الفلسطينيين هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويأتي الاستمرار فيها من قبل الاحتلال نتيجة الصمت المطبق، وتجاهل معاناة الأسرى من قبل مؤسسات المجتمع الدولي التي يفترض بها أن تنتفض في وجه هذه الجرائم، ولكنها آثرت الصمت الذي شجع الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم.



وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح جريمة الاحتلال بالتسبب المتعمد بوفاة الأسير أبو وعر، وتقديم قادته للمحاكمة أمام القضاء الدولي.



كما طالبت المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوقف عن تجاهل المعاناة التي يتعرض لها الأسرى، وعمليات القتل اليطيء المستمرة بحقهم والتحرك الفوري لوقف معاناتهم.

