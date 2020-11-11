بلدية خان يونس تنظيم وقفة شعبية إحياًء للذكرى 64 لمذبحة خان يونس

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ولجنة إحياء وتوثيق ذكرى شهداء مذبحة خان يونس، بالتعاون مع ملتقى عائلات خان يونس وقفة شعبية إحياء للذكرى 64 للمذبحة التي راح ضحيتها المئات من أبناء شعبنا الأبرياء مع العشرات من الضباط والجنود المصريين الذين قضوا دفاعًا عن خان يونس إبان العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة.

وشارك في الوقفة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس لجنة إحياء وتوثيق ذكرى مذبحة خان يونس أ. سليم السقا، ومنسق عام ملتقى عائلات خان يونس أ. نور هان العقاد، والمخاتير والوجهاء والنخب المجتمعية والقيادات النسوية.

وخلال كلمته أكد البطة أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن ينسى شهداءه الذين قضوا دفاعًا عن التراب الفلسطيني في مذبحة خان يونس، مشيرًا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي إرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين ويجب علينا أن نوثق تلك الجرائم ورفعها إلى محكمة الجنيات الدولية لينالوا عقابهم المحتوم.

واستذكر البطة تفاصيل مروعة من مشاهد المذبحة حيث كان الاحتلال يقتحم منازل المواطنين الآمنيين ويقتلهم بدم بارد في جريمة بشعة يندى لها الجبين، مطالبًا الجهات القانونية المختصة توثيق المذبحة وتجهيز الدعاوي القضائية ورفعها للمحاكم الدولية.

ومن جانبه أكد السقا على أن تاريخ العصابات الصهيونية حافل بالمذابح بحق أبناء شعبنا ومنها مذبحة خان يونس التي اختلط فيها الدم المصري بالدم الفلسطيني تأكيدًا على وحدة الدم والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن مذبحة خان يونس لا تزال حاضرة في الوعي الجمعي لشعبنا الذي لا ينسى شهداءه، بل يخلدهم في ذاكرته كمنارات لا تنطفىء وكأيقونات للنضال والمقاومة حتى تحرير فلسطين وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ذات السياق أكد د. رياض الأسطل في كلمة ذوي الشهداء أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا جرائم لا تتقادم وستظل شاهدة على بشاعة العدو وإمعانه في قتل شعبنا ، مطالبًا بتقديم جنود الاحتلال أمام المحاكم الدولية طبقًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة، مشيرًا إلى أهمية فضح جرائم الاحتلال وتخليد الذكرى في عقول أجيالنا المتلاحقة لتبقى شاهدة في الوجدان الفلسطيني.

وفي كلمة ملتقى عائلات خان يونس ثمن أ. عليان المصري عطاء جماهير شعبنا العريقة التي قدمت التضحيات الجسام في سبيل تحرير التراب الفلسطيني داعيًا إلى استمرار الفعاليات لإحياء الذكرى الأليمة لنجدد العهد لشهدائنا الأبرار بأننا على العهد باقون وأن ذكراهم ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية للشعب الفلسطيني.

