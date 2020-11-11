بلدية خان يونس تعزز مشاركة المرأة في صنع القرار

خان يونس- الرأي

شاركت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة في دورة تدريبية حول "تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي في قطاع غزة-هي تقود" وذلك ضمن برنامج بناء قدرات الشابات والشباب في قيادة التغيير والمشاركة السياسية والمناصرة الرقمية عبر منصة التواصل الاجتماعي (ZOOM) والتي نظمت بدعم من مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية.

ومثل وفد البلدية رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ومجموعة من المتطوعين والمتطوعات في دائرة العلاقات العامة بالبلدية.

وبينت شعت أن الدورة استمرت (6) أيام متواصلة بواقع (24) ساعة تدريبية حيث اشملت على مشاركات واسعة ومداخلات تخصصية من أقطاب العمل المجتمعي وممثلي المؤسسات الخدماتية ومجموعة من الناشطات في قضايا المرأة والتمكين، مشيرةً إلى أن الدورة أشرف عليها نخبة من المدربين في مجالات التواصل الاجتماعي والقيادة.

وأشارت شعت إلى أن محاور التدريب شملت مواضيع حول "قيادة التغيير نحو ثقافة مؤسساتية أكثر إستجابة لقضايا الشباب - النظم الانتخابية والتجارب السابقة للانتخابات في فلسطين- المعايير الانسانية المستخدمة في ظل جائحةكورونا- والمناصرة الرقمية والأمان الرقمي".

وتمحورت مداخلات ممثلي البلدية حول ضرورة تعزيز آليات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة الفلسطينية، وتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي من شأنها زيادة التوعية بحقوقهن وتنمية قدراتهن، داعين إلى ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بواجبهن لإنصافهن ودعم توجهاتهن في تقلد مناصب ريادية وإعطائهن الفرصة لإثبات أنفسهن.

وأوضحن أن بلدية خان يونس تسعى دوماً من أجل إعطاء المرأة كافة حقوقها ومساعدتها للرقي بواقعها وتنمية قدراتها من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للموظفات وقيادات المجتمع في الأحياء لصقل تجاربهن الناجحة في حياتهن العملية، للمساهمة في خلق جيل واعٍ ومثقف قادر على تملك زمام المبادرة والقيادة.

