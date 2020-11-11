بلدية غزة تنظم ورشة عمل لتعزيز المعرفة الصحية الوقائية

غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة ورشة عمل بعنوان " تعزيز المعرفة الصحية الوقائية " لأصحاب صالونات الحلاقة ضمن مشروع تعزيز المعرفة والوعي البيئي والصحي عند طلاب المدارس والمجتمع المحلي.

وحضر الورشة التي عقدت في قاعة المكتبة العامة التابعة للبلدية، رئيس قسم الإرشاد السلوكي وبناء القدرات في البلدية أمل الحاج أحمد، والمثقفات السلوكيات، ورئيس نقابة العاملين في مهن صالونات الحلاقة وسيم مشتهى، ونح 25 من أصحاب صالونات الحلاقة.

وقدمت أمل الحاج أحمد خلال الورشة شرح تعريفي عن الخدمات التي تقدمها البلدية في مختلفة المجالات لاسيما في جوانب الصحة والبيئة، والإجراءات الصحية الصحية والوقائية الواجب اتخاذها للوقاية من جائحة كورونا.

بدورها؛ استعرضت المثقفة م. لينة الطويل الإجراءات الصحية والوقائية التي يجب الالتزام بها من قبل صالونات الحلاقة للوقاية من الفيروس، مؤكدةً أن أهمية الجوانب التوعوية والتثقيفية في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه .

وجرى خلال الورشة عرض فيلم توعوي عن جائحة كورونا وإجراء نشاط تفاعلي بمشاركة المثقفات هلا التلمس، وصفية الراعي، وصباح بركات، كما تم توزيع استبيان على المشاركين قبلي وبعدي لقياس مدى الأثر المستفاد من الورشة .

كما قدم منسق قسم التسهيلات المالية في البلدية نضال ابو زيد، وم. هيثم الحجاج من قسم التسهيلات، نبذة تعريفية عن القسم والإجراءات اللازمة للترخيص.

وفي ختام الورشة تم توزيع نشرات إرشادية وتوعوية على المشاركين بهدف زيادة الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

