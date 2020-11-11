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بلدية غزة تكرم المبادرين القائمين على حملة تجميل شارع "الثلاثيني"

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:49

بلدية غزة تكرم المبادرين القائمين على حملة تجميل شارع "الثلاثيني"
بلدية غزة تكرم المبادرين القائمين على حملة تجميل شارع

غزة- الرأي

كرم رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، المبادرين القائمين على حملة تجميل شارع جمال عبد الناصر المعروف بـ"الثلاثيني"، ضمن سياسة تعزيز وتشجيع المبادرات الشبابية والمجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته البلدية مع سكان الشارع في المنطقة، بحضور أعضاء المجلس البلدي مصطفى قزعاط ومروان الغول وتامر الريس، وبمشاركة لجنة حي الصبرة وشخصيات اعتبارية والمبادرين القائمين على الحملة.
وأشاد رئيس البلدية بفكرة مبادرة تجميل شارع جمال عبد الناصر، وشكر المبادرين القائمين عليها لتعزيزهم روح الانتماء والمبادرة لدى سكان المنطقة، وتوسيع الفكرة لتشمل شوارع أخرى متفرعة، مؤكدً على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدية والمجتمع المحلي وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.
من ناحيته؛ بارك رئيس لجنة التواصل المجتمعي في المجلس البلدي مصطفى قزعاط، هذه المبادرة، وأكد أنها تحمل معانٍ كثيرة في مقدمتها الانتماء لمدينة غزة، مبينًا أن هذه المبادرة غير الكثير من معالم الشارع إلى الأفضل. وشكر قزعاط المبادرين ولجنة الحي وكل المساهمين في تنفيذ هذه المبادرة وتوسيعها.
بدوره؛ شكر المبادر أحمد اللوح صاحب الفكرة رئيس البلدية والمجلس البلدي على دعمهم ومساندتهم في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا البلدية إلى احتضان كافة الأفكار الإبداعية التي تخدم مدينة غزة.
 

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