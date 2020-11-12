ابتكار روبوت ذكي فى الصين لفرز القمامة

تواصل الصين العمل على التوسع في استخدام الروبوتات في كل الأنشطة الحياتية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ولاسيما مع انتشار جائحة كورونا في العالم، ومع دفع الصين بالروبوت في كافة مناحي الحياة في الفنادق والمطاعم والمطارات وأيضا الشوارع، بدأت تطوير تقنيات لروبوتات تمكن هيئات النظافة من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة دون تدخل البشر.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صور للروبوت الصيني الجديد الخاص بجمع القمامة، حيث ظهر الروبوت الذكي لفرز القمامة في مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، و بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية.

روبوت صيني جديد

نموذج الروبوت الصيني

ويمكن للروبوت الصيني أن يعمل لمدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كيلو جرام من القمامة بمعدل دقة تحديد 98% على القمامة القابلة لإعادة التدوير، والروبوت الجديد تم تطويره في الصين لجمع القمامة، حيث يستطيع القيام بمهامه بدقة كبيرة اعتمادا على أنظمة توجيه تعتمد على استخدام وسائل متطورة لتحديد المواقع.

روبوت جمع القمامة

وتعد الصين من أوائل الدول التي استخدمت الروبوتات في مكافحة الوباء المسبب لمرض "كوفيد 19"، ومن أبرز سبل مكافحة جائحة الفيروس التاجى، التطهير الذى أظهر فعالية فى التقليل من انتشار الفيروس.

وطرق تطهير المنشآت، تختلف بين استخدام المواد الكيميائية الخاصة بقتل الفيروسات والميكروبات باستخدام أدوات تقليدية أو باستخدام التقنيات المتطورة مثل الروبوتات، وفقًا لموقع سبوتنيك.

والصين كانت من أوائل الدول التي اعتمدت على التقنيات المتطورة في محاربة كورونا، حيث استخدمت الطائرات المسيرة، على نطاق واسع لتوصيل الامدادات الطبية ودعم الأطقم الطبية خلال عملهم في مدينة ووهان، التي كانت أكبر بؤرة للوباء في الصين.

ونشرت صحيفة صينية، مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الروبوتات التي تنتجها شركة صينية مقرها شانجهاي، مشيرة إلى أنها تعمل في تطهير المنشآت، وأنها ستكون فعالة بصورة كبيرة في محاربة كورونا.