خدمة استثنائية مميزة من واتساب لمستخدميه

كشفت تقارير تقنية أن تطبيق المراسلة واتساب التابع لفيسبوك سيدخل خاصية جديدة تتيح خدمة استثنائية للمستخدمين.

ذكرت تقرير نشر على موقع "تايمز نيوز ناو" أن التطبيق الشهير سيضيف زرا جديدا مخصصا للتسوق، موضحا انتهاء اختبارات التحديث، ونشرت إدارة واتساب مقطعا مصورا يوضح آلية استخدام الميزة القادمة.

وأضاف واتساب الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم أنه فعّل الزر الجديد في تطبيقه المنفصل "واتساب بزنس" على أن يضيفه قريبا إلى النسخة الكاملة من التطبيق.

والميزة الجديدة تمكّن المستخدم من مشاهدة المنتجات مباشرة عبر التطبيق والبدء في التسوق من غير الحاجة للذهاب إلى تطبيقات أو برامج خارجية.

ويسعى التطبيق الأكثر شعبية في العالم إلى جذب المستخدمين بإدخال تحسينات مستمرة كان آخرها خاصية جديدة تتيح زوال الرسائل في غضون سبعة أيام، معززا بذلك موقعه التنافسي بوجه سنابتشات التي تشكّل ميزة الرسائل الزائلة إحدى أبرز نقاط قوتها.

ويتيح واتساب للمستخدمين الاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو تركها تزول تلقائيا بعد سبعة أيام.

وتأتي هذه التحديثات في ظل التراجع الذي تشهده فيسبوك وتطبيقاتها في مواجهة سنابتشات وتيك توك في أوساط المستخدمين الشباب.

كما أن إنستغرام التابعة أيضا لفيسبوك، تواصل التقدم لدى هذه الفئات الشابة، لكن بوتيرة أبطأ.

وبيّن تحقيق أجرته أخيرا مؤسسة بابير جافراي أن سنابتشات هي الشبكة الاجتماعية المفضلة لدى المراهقين الأميركيين، تليها تيك توك التي تقدمت على إنستغرام.