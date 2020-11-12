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تقنية مطورة تحمي رواد الأماكن العامة من كورونا

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:59

تقنية مطورة تحمي رواد الأماكن العامة من كورونا
تقنية مطورة تحمي رواد الأماكن العامة من كورونا

طورت شركة أمريكية لحلول تقنيات أجهزة الاستشعار تقنية خاصة لحماية مستخدمي الأسطح وواجهات التشغيل التي تربط بين الإنسان والآلة في الأماكن العامة، من الإصابة بمرض كوفيد 19.

ووفق مجلة EE Times التقنية، طور فريق بحثي مستشعرات سيلكون مدمجة مع تقنية «حساس استشعار القوة» Force Sensor والتي تُستخدم في مشاريع البرمجة الإلكترونية للكشف عن الضغط الفيزيائي والوزن، حيث يمكن تغليف هذه المستشعرات بإحكام وبدون فجوات على نطاق واسع في أسطح الأماكن العامة، لتقضي على وجود الشقوق التي قد تختبئ فيها الفيروسات، ولا تستطيع وسائل التعقيم بالمناديل أو بالأشعة فوق البنفسجية الوصول إليها.

وقال المطورون: «يمكن أن تحل مستشعرات السيليكون بديلاً عن الأزرار التقليدية والمفاتيح المزودة بواجهات التشغيل بنسبة 100%، لتكون آمنة من دخول الفيروسات بين شقوقها، حيث إنها قابلة للتعقيم بالكامل بدون وجود فجوات على سطحها، كما وتُستخدم مع أية مادة مثل الزجاج والمعدن والكربون والبلاستيك».

ويمكن استخدامها في الأماكن العامة الداخلية وفي الهواء الطلق، حيث يمكنها مقاومة الماء والغبار وظروف الطقس القاسية من درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة. ويمكن لهذه التقنية استبدال كل أنواع الأزرار الموجودة على الهواتف الذكية ومفاتيح تشغيل الإنارة ومقابض الأبواب في السيارات في المستقبل، لتساهم في القضاء على مسببات الأمراض بسهولة.

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