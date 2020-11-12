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أبل تطلق أول أيفون قابل للطى بحلول 2022 وتتوقف عن إنتاج الأيباد

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:01

أبل تطلق أول أيفون قابل للطى بحلول 2022 وتتوقف عن إنتاج الأيباد
أبل تطلق أول أيفون قابل للطى بحلول 2022 وتتوقف عن إنتاج الأيباد

كشف تقرير حديث أن أبل تخطط لإطلاق أول هاتف أيفون قابل للطى عام 2022، وظهرت هذه الشائعات المحيطة بتطوير هاتف الأيفون القابل للانحناء منذ بعض الوقت، لكن زعم أحدثها أن شركة أبل تقوم بتجربة أجهزة قابلة للطى مع عينات شاشة من صنع شركة سامسونج، ووفقًا لتقرير اليوم، سيكون هاتف أيفون القابل للطى بمثابة مزيج بين الأيفون و iPad mini، ويتماشى هذا مع التسريب الذى ادعى أن هاتف أيفون القابل للانحناء سيكون  جهاز iPad قابل للطى وسيعمل بنظام iPadOS، ويبدو أن شركة أبل ستتوقف عن إنتاج جهاز iPad mini بعد إطلاق هذا الأيفون الجديد.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، من المتوقع أن يوفر أول هاتف أيفون قابل للطى ما لا يقل عن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 256 جيجابايت من سعة التخزين، كما سيلغ سعره نحو 1499 دولارًا، كما يقال أنه سيتم الكشف عنه فى نوفمبر 2022.

وتلتزم شركة أبل بإصدار جهاز قابل للطى عاجلاً أم آجلاً، كما يتضح من العديد من براءات الاختراع، كما يبدو أن جوجل تستعد أيضًا لإصدار نسخة من هاتف Pixel قابلو للطى، كما تقوم LG و Microsoftحاليًا بإطلاق هواتف ذات شاشة مزدوجة لاختبار هذا النوع من الأجهزة.

جدير بالذكر كشف طلب براءة اختراع لشركة أبل عن فكرة لهاتف ذكى قابل للطى يتضمن غطاء شاشة قابل للإصلاح ذاتيا، ما يسمح للجهاز بإصلاح الخدوش أو الخدوش التي تغطي الشاشة، وتم تقديم الطلب، الذي رصدته شركة Patently Apple، بواسطة أبل في يناير.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" كتبت شركة أبل فى طلب براءة الاختراع، إن عرض المفهوم المقترح سيسمح للجهاز بإصلاح نفسه دون أن يضطر المستخدم إلى التدخل يدويًا. 

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