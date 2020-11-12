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معلومات حول انتقال غير متوقع لرونالدو من يوفينتوس

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:35

معلومات حول انتقال غير متوقع لرونالدو من يوفينتوس
معلومات حول انتقال غير متوقع لرونالدو من يوفينتوس

يرتبط كريستيانو رونالدو بالعودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، وسط مزاعم تُؤكد بأن هذا هو موسمه الأخير مع يوفنتوس.

ويتطلع يوفنتوس لتخفيض فاتورة أجور اللاعبين، ولذلك تنوي إدارة السيدة العجوز التخلي عن كريستيانو رونالدو باعتباره صاحب أعلى راتب (28 مليون جنيه استرليني).

وفي حال رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، فإن الأندية التي تود الحصول على خدماته، لن تكون قليلة، رغم أنه يبلغ من العمر 35 سنة.

ويتطلع يوفنتوس لتخفيض فاتورة أجور اللاعبين، ولذلك تنوي إدارة السيدة العجوز التخلي عن كريستيانو رونالدو باعتباره صاحب أعلى راتب (28 مليون جنيه استرليني).

وفي حال رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، فإن الأندية التي تود الحصول على خدماته، لن تكون قليلة، رغم أنه يبلغ من العمر 35 سنة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو، حيث ينوي يوفنتوس التخلي عنه للتخلص من راتبه المرتفع الذي يبلغ 28 مليون جنيه استرليني سنوياً.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن كريستيانو رونالدو بدوره يُحب فكرة العودة للشياطين الحمر، حيث قال في تصريح سابق: “أنا أحب مانشستر، والجميع يعلم ذلك، مانشستر في قلبي. المشجعون مذهلون وأتمنى أن أعود إلى هناك يوماً ما”.

وأوضحت، أن أولي جنار سولشاير يُعد من أشد المعجبين بكريستيانو رونالدو، ولفتت إلى أنهما لعباً معاً بقميص الشياطين الحمر.

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