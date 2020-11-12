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لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بغزة تمدد فترة قيد اللاعبين

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:36

لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بغزة تمدد فترة قيد اللاعبين
لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بغزة تمدد فترة قيد اللاعبين

قررت لجنة شؤون اللاعبين اتحاد كرة القدم تمديد فتح باب قيد وشطب اللاعبين لمدة ٣ أيام بشكل استثنائي، وذلك حتى صباح الأحد المقبل. وطالبت اللجنة الأندية إنهاء جميع معاملاتهم في الشطب والتسجيل، تحضيراً للدوري في 27 من الجاري.

وكان نادي التفاح- العائد إلى الدرجة الممتازة، أنجز صفقتين هامتين بضم اللاعبين أحمد السبع ومنصور العجيلي, لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل، لتلافي هبوطه الذي جرى قبل أربعة مواسم. من جانبه، تعاقد نادي خدمات البريج مع المدافع محمد زهد لمدة موسم واحد، قادما من نادي اتحاد بيت حانون الرياضي وقال نادي خدمات رفح- بطل الدوري، إن اثنين من أبرز لاعبيه سيغادران الفريق، ولن يظهرا معه هذا الموسم، حيث قرر هداف النادي الشاب بدر موسى، والمدافع سامي قعدان المغادرة إلى دولة مصر لإجراء الاختبارات في ناديي سموحة والانتاج الحربي على التوالي.

بدوره، نجح نادي الزيتون في ضم لاعب الوسط المخضرم حسن أبو حبيب، والمدافع محمد اشتيوي، فيما عزز نادي الأقصى من الدرجة الأولى صفوفه بضم المهاجم محمود الطلاع, والظهير الأيمن ميمنة الناجي.

إلى ذلك، قدم حارس مرمى شباب الزوايدة محمد عواد اعتذاره عن استكمال مشواره مع الفريق، وذلك بسبب ظروف خاصة أعلن عنها.

 

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