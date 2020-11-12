"العدل" تبحث التعاون المشترك مع مركز هدف لحقوق الانسان

غزة- الرأي

التقى وفد من وزارة العدل برئاسة محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، وكلا من سعاد الشيخ من قسم متابعة الجمعيات، و إسلام أبو السعود، و مطر العجلة مدير العلاقات العامة والاعلام بمدير مركز هدف لحقوق الانسان د. يوسف صافي.



وأكد الأسطل خلال اللقاء على الدور الحيوي لوزارة العدل في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وترسيخ العلاقات الثنائية مع المؤسسات الحقوقية من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تقود مسارا جديدا ورؤية واعدة بشأن تطوير الإطار القانوني والمهني الناظم لمهامها والخدمات التي تقدمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحقيق التكاملية في العمل بما يخدم قطاع العدالة.



من جانبه تحدث صافي عن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على سير العمل في المركز خاصة في مجال التدريب، كما قدم شرحا مفصلا حول طبيعة العمل بالمركز، والأنشطة التي يقوم بها، وأكد على دور وزارة العدل كوزارة مختصة في في متابعة شؤون الجمعيات الحقوقية.



وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز آليات التواصل، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وفقا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية.

