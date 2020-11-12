مستشفى الرنتيسي ينقذ حياة رضيعاً من التهاب شديد في الغشاء التاموري

غزة- الرأي

نجح طاقم الأطباء في قسم القلب بمستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال من إنقاذ حياة الرضيع( أ. ش) البالغ من العمر تسعة شهور.

حيث وصل الطفل الرضيع للمستشفى في حالة صعبة، ويعاني من التهابات شديدة وحادة في الغشاء التاموري حول القلب وأغشية القلب مع وجود استسقاء شديد حول القلب مما أدى إلى تأثير على جميع العلامات الحيوية وإعاقة عمل القلب وهبوط في ضغط الدم.



وقام الطاقم الطبي بالتدخل العاجل وإدخال الطفل لقسم العناية المكثفة وسحب المياه الموجودة على القلب بصورة عاجلة مع المتابعة والعلاجات المكثفة.



وتمكنت الطواقم الطبية والتمريضية في قسم العناية من إنقاذ حياة الطفل وإنهاء معاناته وتم شفاء الطفل بشكل كامل وهو الآن يتمتع بصحة جيدة.



من جانبه والد الطفل عبر عن شكره العميق للطاقم الطبي في قسم القلب بمستشفى الرنتيسي على جهودهم التي بذلوها ومتابعتهم المستمرة في إنقاذ حياة طفله.