النائب العام يبحث تطوير التحقيقات مع لجنة إعداد الدليل المُرشِد للاستجواب

غزة- الرأي

اجتمع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، بلجنة إعداد الدليل المُرشِد للاستجواب، للوقوف على ما جاء في المسودة النهائية للدليل، والاستماع إلى رئيس وأعضاء اللجنة حول الجهود المبذولة في إعدادهم للدليل، وأبرز التحديات والتوصيات التطبيقية.



ويشمل الدليل نظاماً متكاملاً وقاعدة صلبة ينطلق منها عضو النيابة المحقق في بناء الملف الجزائي، ويؤسس لبناء ملف قوي متكامل الأركان، وشاملاً لأدلة الإثبات؛ يحقق العدالة الناجزة.



يُذكر أن النائب العام قام بتشكيل لجنة إعداد الدليل المرشد للاستجواب، برئاسة المستشار/ حسام دكة؛ وعضوية كل من اعضاء النيابة ا. تامر ابو دقة، ا. ياسر بربخ، ا. نسرين السيقلي، أ. محمد الساعاتي، ا. احمد الطرشاوي، ا. معين الوحيدي، أ. معين التري، وأ. ايهاب القواسمي، للقيام بصياغة دليل تفصيلي يرسم آليات تدوين الإفادات والاستجوابات لأهم وأكثر الجرائم شيوعاً وأشدها خطورةً، بحيث يمثّل هذا الدليل مرجعاً إرشادياً لأعضاء النيابة العامة خلال تحقيقاتهم، وكذلك يمثّل خريطة يستهدي بها مأموري الضبط القضائي في أعمالهم، وتدوين تفاصيل وقائع الملف الجزائي وتنفيذ تفويضات النيابة العامة.