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الزراعة و إدارة معبر رفح تحضران لحملة تشجير مشتركة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:53

الزراعة و إدارة معبر رفح تحضران لحملة تشجير مشتركة
الزراعة و إدارة معبر رفح تحضران لحملة تشجير مشتركة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، و إدارة معبر رفح البري، عن البدء بالتحضير لحملة تشجير مشتركة لمعبر رفح ومرافقه المختلفة، وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالي للبوابة الجنوبية لفلسطين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة الزراعة لمعبر رفح على رأسه م. شاهر الريفي مدير قطاع المشاتل بوزارة الزراعة وم. أوسم العمور من دائرة الهندسة والتصميم بحماية الأراضي. ومحمود أبو حصيرة من إعلام الوزارة، حيث كان في استقبالهم العقيد ناجي صيام مدير معبر رفح، والمقدم أيمن الزيني مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بهيئة المعابر، واامقدم ابراهيم الهور مدير دائرة كبار الشخصيات، وإيهاب السنوار مدير دائرة الشؤون الإدارية بالمعبر.
ووضع الطرفان تصور للبدء الفوري في تشجير وتخضير مرافق معبر رفح البري بما يتناسب مع طبيعة عمله .
وأكد الريفي أن حملة التشجير الجديدة لمعبر رفح، تأتي استكمالا لدور وزارة الزراعة الريادي والمستمر في تحقيق تنمية زراعية مستدامة وحفاظا على الرقعة الخضراء والمظهر الجمالي للمرافق العامة.
 

الزراعة و إدارة معبر رفح تحضران لحملة تشجير مشتركة 124967848_3523747254371336_4229583710582200512_n 124843986_3523747141038014_4077442126841963807_n
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