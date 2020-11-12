المالية: صرف حقوق الغير "مدني" اليوم و "العسكري" الاثنين

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير الشق المدني اليوم الخميس الساعة 11 قبل الظهر.

وأوضحت المالية في تصريح مقتضب، أن صرف حقوق الغير الشق العسكري سيكون الاثنين المقبل، وذلك حسب ترتيبات الصرف في بنك البريد.