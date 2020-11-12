تعليم الشمال يستأنف المرحلة الثالثة من العودة الآمنة للمدارس

غزة- الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، صباح الثلاثاء، الدراسة للمرحلة الابتدائية ضمن المرحلة الثالثة من العودة الآمنة للمدارس وفق إجراءات السلامة والوقاية.



وتفقد كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وأعضاء لجنة المتابعة الميدانية الخاصة بالعودة الآمنة للمدارس، سير العمل في المدارس التي شملها قرار العودة الأخير.



وبلغ عدد المدارس التي استؤنفت الدراسة فيها الثلاثاء، (15) مدرسة، فيما لا زالت المدارس الواقعة ضمن نفوذ المناطق الحمراء وعددها (10) مدارس قيد الإغلاق، في حين من المقرر أن تُستأنف الدراسة في (15) مدرسة أخرى السبت المقبل.



وقال أ. صالحة إن استئناف الدارسة للمرحلة الابتدائية التي تشمل الصفوف من الأول حتى السادس بمدارس المديرية تتم بشكل تدريجي، ووفقًا للظروف الميدانية الخاصة بالمديرية، بما يراعي المصلحة العامة للطلبة والهيئات التدريسية.



وعبّر أ. صالحة عن ارتياحه من إجراءات السلامة والوقاية التي اتبعتها المدارس لضمان سلامة وصحة الطلبة، وكذلك الهيئات التدريسية.



من جانبه، دعا أ. شهاب الطلبة والهيئات التدريسية إلى ضرورة اتباع كل وسائل الوقاية لمنع انشار الفايروس، الأمر الذي يساهم في استمرار افتتاح المدارس وتوجه الطلبة إليها دون انقطاع في ظل بيئة تعليمية صحية وآمنة.



وأكد أ. شهاب على الطلبة بضرورة متابعة الصفوف الافتراضية، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية في ظل الجائحة، متمنياً النجاح والتوفيق للطلبة، وأن تزول هذه الجائحة في أقرب وقت ممكن؛ لتعود الحياة إلى طبيعتها.

