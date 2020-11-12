وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولة لمصانع أسطوانات الغاز بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تخاطب المؤسسات الدولية حول استشهاد الأسير أبووعر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تعزز أنظمتها الإلكترونية لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية لجمعية مزارعي التوت الأرضي التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على بناء 108 وحدات استيطانية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات البيطرية تشرع بإعطاء تطعيم ضد داء الكَلَب ( السعار) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يبحث مع مدراء رياض الأطفال المرخصة العودة الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يعثر على جثة جندي مفقود شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية مهندسو الزراعة يتابعون موعد حصاد "الجزر" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على دفيئات البندورة
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف: الإعلان عن 200 وظيفة شاغرة قريبًا

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:01

مقر وزارة الأوقاف
مقر وزارة الأوقاف

غزة- بسام العطار- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة نيتها الإعلان عن عشرات الوظائف وفقاً لاحتياجاتها، وذلك عبر ديوان الموظفين العام في الأيام القريبة المقبلة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الأوقاف في غزة عادل الهور لـ"الرأي"، صباح اليوم الخميس، أن الإعلان المرتقب سيشمل 200 وظيفة دائمة عبر ديوان الموظفين، لتلبية احتياجات الوزارة والمساجد بشكل عام.

وبين أن الوظائف ستشمل أئمة مساجد ومؤذنين وآذنين بالإضافة لوظائف إدارية، مشيراً الى أن الوزارة لديها 700 وظيفة غير دائمة إما على بند العقود أو المكافآت المالية لأكثر من عشر سنوات، حيث سيتم احتساب سنوات الخبرة لدى هؤلاء عند الشروع بإجراء المسابقات والتي يحق للجميع التقدم لها، ولمن تنطبق عليه الشروط التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة وديوان الموظفين العام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب يختتم دورة تدريبية حول المشاركة السياسية للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟