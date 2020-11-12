الأوقاف: الإعلان عن 200 وظيفة شاغرة قريبًا

غزة- بسام العطار- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة نيتها الإعلان عن عشرات الوظائف وفقاً لاحتياجاتها، وذلك عبر ديوان الموظفين العام في الأيام القريبة المقبلة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الأوقاف في غزة عادل الهور لـ"الرأي"، صباح اليوم الخميس، أن الإعلان المرتقب سيشمل 200 وظيفة دائمة عبر ديوان الموظفين، لتلبية احتياجات الوزارة والمساجد بشكل عام.

وبين أن الوظائف ستشمل أئمة مساجد ومؤذنين وآذنين بالإضافة لوظائف إدارية، مشيراً الى أن الوزارة لديها 700 وظيفة غير دائمة إما على بند العقود أو المكافآت المالية لأكثر من عشر سنوات، حيث سيتم احتساب سنوات الخبرة لدى هؤلاء عند الشروع بإجراء المسابقات والتي يحق للجميع التقدم لها، ولمن تنطبق عليه الشروط التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة وديوان الموظفين العام.