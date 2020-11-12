وزارة الأشغال تصدر تقرير إنجازاتها خلال شهر أكتوبر الماضي

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الأشغال العامة الإسكان اليوم الخميس، أبرز إنجازات الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي.

مجال البنية التحتية

وذكر التقرير عن الخدمات التي قدمتها الوزارة في مجال البنية التحتية، حيث عملت آليات الوزارة حوالي (3021) ساعة عمل، منها 2655 ساعة عمل لصالح مشاريع الوزارة تمثلت في أعمال تسوية الموقع في مشروع محطة تبادل الغاز- رفح، 366 ساعة عمل لصالح البلديات والمؤسسات الحكومية.

وقدمت خدمات (تخطيط/ تصميم) لعدد (6) مشاريع _ جاري تخطيط مشروع تطوير معبر رفح التجاري، تم الانتهاء من أعمال تصميم وإعداد جداول الكميات لعدد 1 مشروع بتكلفة تقديرية 820,000 دولار. متوسط نسبة الإنجاز للمشاريع قيد التصميم الجارية (عدد 4) 44% وبتكلفة تقديرية أولية 4.6 مليون دولار.

تقديم خدمات استشارية ودعم فني (استشارات هندسية ومراجعة مخططات وغيرها) لعدد 3 مشاريع؛ متوسط نسبة الإنجاز فيها 58%.

كما قدمت خدمات إشراف هندسي (علوي/ مباشر) على عدد (6) مشاريع: بلغت القيمة التعاقدية لها 2.0 مليون دولار _ بلغ متوسط نسبة الإنجاز لها 36%.

تقديم خدمات الدعم الفني لمشاريع طرق وبنية تحتية (دراسات/ تصميم/ إشراف) عدد (3) مشاريع.

مجال الإسكان وإعادة الإعمار

مشاريع المنحة الإيطالية:

وبشأن مشاريع المنحة الإيطالية،ضمت المنحة عدد (7) مشاريع بقيمة 16.2 مليون يورو.

حيث كان إجمالي المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها 5 مشاريع بإجمالي 8.22 مليون يورو، 1 مشروع قيد التجهيز (البرج الإيطالي) بإجمالي 3.275 مليون يورو.

ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ (1) مشروع بإجمالي 3.348 مليون يورو. التقدم في نسبة الإنجاز 5%، نسبة الإنجاز التراكمية 36%، وبلغ متوسط نسبة الإنجاز الكلية لمشاريع المنحة 63.7%. فيما تم استئناف العمل في المشاريع الجارية في 1/10 عقد توقفه في 25/08/2020 بسبب جائحة كورونا.

وبشأن حصر أضرار وإعادة تقييم أضرار (Re-assessment) وحدات سكنية متضررة نتيجة تصعيد إسرائيلي لعدد 4 حالات.

تم عمل 4 زيارات ميدانية لمتابعة تقدم أعمال الإعمار للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية، وترشيح عدد 5 حالات للاستفادة من منح إصلاح أضرار جزئية ومنح إعادة الإعمار مختلفة، كما تم إنجاز التراكمي في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

في حين تم الانتهاء من إعادة إعمار عدد (9900) وحدة سكنية تمثل 82% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء عدوان 2014 وما قبله وما بعده (تم 100%/ استلم دفعات) والبالغ عددها 12,063 وحدة سكنية، فيما يتوفر تعهدات لإعادة إعمار قرابة 10,820 وحدة سكنية.

حيث بلغ إجمالي التعهدات المتوفرة لبرنامج إعادة بناء الهدم الكلي 395.2 مليون دولار، التمويل المتبقي المطلوب (الفجوة) 56 مليون دولار لعدد 1260 حالة.

الإنجاز التراكمي لإصلاح الأضرار للوحدات السكنية المتضررة جزئيا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

وفيما يتعلق الإنجاز التراكمي لإصلاح الأضرار للوحدات السكنية المتضررة جزئيا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، تم صرف دفعات مالية لعدد 104,390 مستفيد تمثل 58.4% من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جزئيا والبالغ عددها 178,874 وحدة سكنية. ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 95.7 مليون دولار لعدد 74,489 حالة.

متابعة مواد البناء على نظام GRM

أما بشأنمتابعة مواد البناء على نظام GRM، تابعت الوزارة الإجراءات الخاصة بتوريد واستخدام مواد البناء لحزم المشاريع المختلفة ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.

متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق حصول المواطنين على مواد بناء على النظام (125) اجراء للمتضررين.

برنامج ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء والحالات الاجتماعية (مسكن كريم):

وفي جانب برنامج ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء، تم ترشيح عدد (546) حالة من الحالات الاجتماعية والفقراء للاستفادة من مشاريع لترميم بيوت الحالات الاجتماعية من خلال عد من الجهات، منها: وزارة التنمية الاجتماعية، مؤسسة الإغاثة الإسلامية، تجمع المؤسسات، الهيئة العربية للاعمار.

مشروع ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء والحالات الاجتماعية (مسكن كريم) - المنحة القطرية:

وبخصوص المنحة القطرية، تم الانتهاء من أعمال الترميم ل 95 مستفيد من اصل 121 مستفيد. نسبة الإنجاز 78%.

خدمة سداد أقساط مدينة حمد من المستحقات:

أما بموضوع خدمة سداد أقساط مدينة حمد من المستحقا، تم متابعة معاملات عدد (239) من المستفيدين المسددين لكامل ثمن الشقة، والتنسيق مع البنوك لإلغاء معاملاتهم.

متابعة مشاريع الإسكان:

وعن مشاريع الإسكان ذكر التقرير، تجهيز كشوفات استقطاع الأقساط لعدد (736) من المنتفعين من شقق مدينة سمو الشيخ حمد السكنية بحسب النظام المعمول به في الوزارة.

تجهيز وتوقيع عقود شقق سكنية في مشاريع الإسكان الحكومية: تجهيز عقود نهائية لعدد 239 من المنتفعين من مدينة حمد السكنية.

المسح الميداني للحالات الاجتماعية والخاصة:

كما تم إجراء بحث اجتماعي لعدد 6 حالات من الحالات الصعبة والمراجعين للوزارة.

مجال تطوير قطاع الإنشاءات

تم إصدار عدد (6) شهادات تصنيف لشركات مقاولات وفقا لقرارات جلسات التصنيف المعتمدة.

إضافة إلى التحضير لعقد اجتماع للجنة الفنية للجنة التصنيف الوطنية.

وطرح عطاءات لعدد (3) مشروع بإجمالي 260,000 دولار. تم توقيع عقود (1) مشروع منها بقيمة (10,509) دولار، (1) مشروع_ مرحلة إجراءات الترسية، (1) مشروع_ مرحلة إجراءات طرح العطاء.

استقبال طلبات عدد (2) شركة ومصنع مواد البناء للدورة الثانية للعام 2020؛ وإصدار عدد (3) شهادة ضبط جودة بعد إتمام متطلبات الاعتماد وفق الأنظمة المعمول بها وتسليم عدد (10) شهادات.

كما تم تنفيذ جولات تفتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء عدد (5) جولة واخذ عدد (3) عينات عشوائية من المصانع المتقدمة بطلبات للاعتماد.

متابعة أعمال المختبرات الهندسية ومراقبة التقارير الصادرة عنها وتنفيذ عدد (3) زيارات رقابية للمختبرات.

مجال الحوكمة وبناء المؤسسات

جائحة كورونا:

وفيمجال الحوكمة وبناء المؤسسات، تابعت الوزارة تنفيذ المهام فتح أو إغلاق المربعات السكنية بحسب الحالة الوبائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية- غرفة العمليات.

التعميم على الموظفين وعائلاتهم بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة فيما يتعلق بالحركة والتنقل وبالالتزام بكافة إجراءات السلامة.

إضافة إلى وضع خطة للتعامل مع الجمهور والمراجعين ووضع بروتوكولات للتعامل بحسب التعميمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وتعميم ونشر مواد إعلامية متنوعة لزيادة الوعي العام حول المرض وسبل الوقاية ومنع التفشي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة في الوزارة.

وتوزيع مواد معقمة ومطهرة وكحول وكمامات وكافة المستلزمات للموظفين والعاملين والمراجعين في قلم الجمهور في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.

عدا عن تعقيم مكاتب الموظفين والممرات وصالات استقبال الجمهور.

وتفعيل العمل بمنظومة الشكاوى الإلكترونية ومتابعتها والرد عليها.

كما تم تعميم إجراءات وضوابط السلامة المعتمدة من وزارة الصحة على شركات المقاولات والجهات العاملة في مجال الإنشاءات وتأكيد الالتزام بها.

في حين تم تعليق الدوام في المقر الرئيسي للوزارة كإجراء احترازي لمدة 4 أيام عقب ظهور أعراض الإصابة على عدد من الموظفين وثبوت إصابة (3) موظفين، وعمل فحص طبي لكافة الموظفين.

التخطيط والتطوير المؤسسي والجودة:

في جانب التخطيط والتطوير المؤسسي والجودة، أجرت الوزارة متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة وتحديث نسب الإنجاز على البرنامج الإلكتروني المحوسب.

اعتماد خطة موازنة 2021-2023.

متابعة أعمال لجنة التخطيط والتطوير والجودة بحسب الخطة المعتمدة.

التحول الإلكتروني:

وبخصوص متابعة أعمال لجنة التخطيط والتطوير والجودة، قدمت خدمة الدعم الفني للمنظومة الإلكترونية لشركات ومصانع مواد البناء_ للدورة الثانية للعام 2020 ومتابعتها وعمل تعديلات على المنظومة، بالإضافة الى خدمة السداد من المستحقات، و البدء بإعداد توصيف لمنظومة الضبط والرقابة على المختبرات الهندسية (نسبة الانجار 21%).

الإعلام والتعاون الدولي:

وبشأنالإعلام والتعاون الدولي، أعدت الوزارة مقترحات مشاريع ومخاطبة وتسويق مقترحات مشاريع مختلفة عدد 4 مقترحاتو، والقيام بعدد (12) فعالية إعلامية تتنوع ما بين لقاءات صحفية وبيانات إعلامية، وتنفيذ عدد (20) فعالية لمتابعة وتغطية إعلامية لأخبار الوزارة، وتصميم وطباعة ونشر منشورات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا للموظفين والمراجعين.

الاجتماعات واللجان الفنية:

اشارالتقرير الى ان الوزارة شاركت فيما يزيد عن (20) لجنة لتمثيل الوزارة (رئيسا/عضوا)، تم خلالها عقد ما يزيد عن 40 اجتماع. بالإضافة الى ما يزيد عن (30) اجتماع عمل داخلي واجتماع للجان داخلية فنية وتخصصية مختلفة، وأجرت أكثر من (50) زيارة ميدانية لطواقم الوزارة الفنية من خلال لجان أو مهام الإدارات.

الخدمات المساندة:

متابعة مستخلصات عدد 2 مشاريع بإشراف الوزارة، بالإضافة الى متابعة المخصصات المالية المستلمة لتنفيذ عدد (2) مشروع خاصة بالوزارة بقيمة إجمالية 431,692 دولار، تم صرف مستخلصات بقيمة (401,350) دولار.

متابعة تحصيل إيرادات رسوم بيع ومناقصات ورسوم شهادات وتصديق عقود، تسديد أقساط شقق وغيرها من المعاملات بحوالي (17,000) دولار.

متابعة معاملات موظفي الوزارة الصادرة والواردة 32 معاملة وأرشفة 100 مستند.

معاملات البريد الوارد والصادر الخارجي (160) معاملة.

متابعة مهام العمل لسيارات الخدمات خلال ساعات الدوام 90 مهمة عمل.

خدمات الجمهور:

وفيما يتعلق بخدمات الجمهور، تابعت الوزارة خدمات المواطنين من خلال منظومات التواصل الاجتماعي الافتراضية والرد على استفساراتهم في المقر الرئيسي ومقرات المديريات بالمحافظات وبلغ عددهم ما يزيد عن 1,200 مراجعة.

حيث بلغ إجمالي المعاملات التي تم تقديمها للمواطنين والمراجعين والجمهور (1032) معاملة، تشمل: (24) معاملة خلو طرف، (24) معاملة عقود، (12) معاملات نقل بناء، (17) إقرارات، (12) قضايا ومعاملات واستشارات قانونية، (943) رد على كتب وإصدار إفادات واستكمال معاملات وغيرها.

متابعة شكاوى الجمهور والرد عليها عدد (12) شكوى.