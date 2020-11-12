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زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على دفيئات البندورة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:15

زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على دفيئات البندورة
زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على دفيئات البندورة

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح جولة ميدانية على دفيئات محصولي البندورة والفلفل.

ويأـي ذلك  بهدف تقديم الارشادات اللازمة للمزارعين ومعرفة المشاكل التي يواجهها مزارعي الخضار، وخاصة محصول البندورة، سيما ظاهرة وجود ثمار مشوهة محدودة جدا، وجدت لدى أحد مزارعي رفح، وبعد الملاحظة والفحص تبين ان جميع الثمار في نفس الشتلة سليمة وليس بها اية تشوهات.


وقد عزا المختصين أن التشوه الموجود في بعض الشتلات ناتج عن تشوه فسيولوجي بسبب سوء استخدام الهرمون في التلقيح، ولا يؤثر على صحة الإنسان.
وحضر الورشة مهندسي زرتعة رفح والارشاد الزراعي،وكل من م. عيس وافي، م. علاء العبادلة.
 

زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على دفيئات البندورة 125191590_3523885701024158_8066052135062104514_n 125263136_3523885434357518_8701582399807020333_n
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