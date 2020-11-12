زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على دفيئات البندورة

رفح- الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح جولة ميدانية على دفيئات محصولي البندورة والفلفل.

ويأـي ذلك بهدف تقديم الارشادات اللازمة للمزارعين ومعرفة المشاكل التي يواجهها مزارعي الخضار، وخاصة محصول البندورة، سيما ظاهرة وجود ثمار مشوهة محدودة جدا، وجدت لدى أحد مزارعي رفح، وبعد الملاحظة والفحص تبين ان جميع الثمار في نفس الشتلة سليمة وليس بها اية تشوهات.



وقد عزا المختصين أن التشوه الموجود في بعض الشتلات ناتج عن تشوه فسيولوجي بسبب سوء استخدام الهرمون في التلقيح، ولا يؤثر على صحة الإنسان.

وحضر الورشة مهندسي زرتعة رفح والارشاد الزراعي،وكل من م. عيس وافي، م. علاء العبادلة.

