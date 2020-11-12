الخدمات البيطرية تشرع بإعطاء تطعيم ضد داء الكَلَب ( السعار)

غزة- الرأي

شرعت مديرية الخدمات البيطرية بمحافظة غزة في وزارة الزراعة،ممثلة بالدكتور تيسير واكد، و الدكتور معتصم قدورة والطاقم الفني المرافق بحملة تطعيم ضد مرض داء الكلب ( السعار) .

وتم إعطاء اللقاح لأكثر من ٧٠ (كلب) منهم ٥٠ للكلاب المتواجدة في مأوى بلدية غزة للكلاب الضالة والذي تشرف عليه جمعية سلالة للرفق بالحيوان.

يشار الى انه تم في الفترة الأخيرة قامت الخدمات البيطريةبإعطاء اللقاح للكلاب والقطط المتواجدة في حديقة حيوان غزة.

ومرض داء الكلب ( السعار) Rabies هو مرض يصيب كل انواع الثديات وهو مرض مشترك ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق اللعاب ( العض) حيث ينتقل عبر الجهاز العصبي ليصل إلى الدماغ.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة في الحفاظ على صحة الحيوان والصحة العامة.

