وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية لجمعية مزارعي التوت الأرضي التعاونية

غزة- الرأي

نظّمت وزارة العمل من خلال قسم التعاون في مديرية عمل الشمال، زيارة ميدانية إلى الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت الأرضي والخضار والزهور في مدينة بيت لاهيا.

وتهدف الزيارة للاطلاع على عمل الجمعية، واستكمال إجراءات تدقيق ميزانية عام 2018.

كما وتم مناقشة التحضير لافتتاح مشروع بيت التعبئة في الجمعية، المزمع افتتاحه خلال الأيام القادمة.

وبيت التعبئة هو مشروع لحفظ محصول التوت الأرضي إلى حين تصديره، وممول من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

يذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.

