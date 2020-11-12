وزارة النقل والمواصلات تعزز أنظمتها الإلكترونية لعام 2020

غزة- الرأي

أكدت وزارة النقل والمواصلات أنها تسعى بكل إمكانياتها المتاحة في سبيل الارتقاء بالعمل داخل دوائرها المنتشرة عبر المحافظات الخمسة ومقر الوزارة من خلال تطوير منظومة الحاسوب في إجراء المعاملات للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

أوضح م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، أن الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير برامج محوسبه خاصة بدوائر الوزارة من أجل تسهيل معاملات المواطنين وإنهاء المعاملات الورقية بحيث تصبح كل المعاملات من خلال برامج محوسبه بما يسهل على المواطن إجراء المعاملات في أسرع وقت.

وأضاف عكاشة أنه يمكن للمواطن من إجراء معاملته من خلال توجه إلى دائرة واحدة فقط في الوزارة حسب نوع المعاملة حيث تمتاز برامج الوزارة المحوسبة بالربط بين الدوائر داخل الوزارة وكذلك بالوزارات ذات العلاقة بما يساهم في إنجاز معاملة المواطنين في نفس المكان مما يوفر الجهد والوقت عليهم.

وأفاد عكاشة أن الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات أنجزت في الربع الثالث من عام 2020م العديد من المهام والتي ساهمت وبشكل كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي مجزئة ما بين تعديل وإضافة بعض القيود على البرامج بما يتناسب مع متطلبات العمل، تطوير البرامج المحوسبة وفق الخطة التشغيلية للوزارة، وتحديث الموقع الإلكتروني بما يخدم أهداف التطوير والتغيير ومواكبة التقدم العالمي بما يحقق تواصل أكبر لجمهور الوزارة، معالجة دورية مستمرة للأخطاء والمشاكل التي تواجه البرامج المحوسبة والشبكات، الإشراف على إعادة تحديث شبكة الحاسوب بالوزارة ووصل جميع السويتشات على الطاقة الشمسية بحيث تساهم في عدم توقف الشبكة وعملها على مدار الساعة والعديد من المهام الأخرى.

وفي ظل التهديد المستمر للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة قال عكاشة أن الوزارة شرعت بأرشفة المعاملات إلكترونية تحفظ في هاردات مركزية يمكن الرجوع إليها في أي وقت والاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل نهائي بما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين.

من جانب أخر قال المواطن إبراهيم سبيته أن سرعة إنجاز المعاملة داخل دوائر الترخيص مميزه بحيث يمكننا أتمام معاملاتنا بتواجد شبكة موحده بين دائرة الترخيص والبنك وكذلك شركة طباعة رخص القيادة والمركبة وجمعيهم في نفس المكان.

