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وزارة الأسرى تخاطب المؤسسات الدولية حول استشهاد الأسير أبووعر

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:18

وزارة الأسرى تخاطب المؤسسات الدولية حول استشهاد الأسير أبووعر
وزارة الأسرى تخاطب المؤسسات الدولية حول استشهاد الأسير أبووعر

غزة- الرأي

قالت  وزارة الأسرى والمحررين  إنها خاطبت عشرات المنظمات الدولية ومنها  الأمين العام للامم المتحدة، المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، والمقرر الخاص بالمعنى بالاحتجاز التعسفي، الاتحاد الأوروبي ومدير الصليب الأحمر الدولي في الاراضي الفلسطينية، لاطلاعهم على جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بشكل عام، وحول الأسير المريض الشهيد كمال ابو وعر.


وأوضحت الوزارة أن الأسير كمال أبووعر أصيب بسرطان الحنجرة في نهاية العام الماضي، وتفاقم وضعه الصحي جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها الى جانب سياسة الاهمال الطبي المتعمد حتى وفاته.


 وأكدت أن قوات الاحتلال وادارة مصلحة سجونه تواصل قتل الأسرى، دون وجود رادع حقيقى يمنعا من مواصلته سلوكها الغير القانونى والأخلاقى والانسانى.

وأفادت أن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا لاتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة منها موادها (91-92) والتى نصت على انه يجب ان توفر كافة الشروط الصحية والرعاية الطبية وغيرها من الحقوق.


 وختمت رسالتها بأن صرخات وعذابات الأسرى داخل سجون الاحتلال تستوجب على المنظمات الدولية والحقوقية الانتصار لحقوق الانسان التى تُهدر داخل سجون الاحتلال في ظل صمت مطبق لهذه المنظمات .

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