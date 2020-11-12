"الاقتصاد" تنظم جولة لمصانع أسطوانات الغاز بغزة

غزة- الرأي

نظمت دائرة التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني، جولة ميدانية لمصانع أسطوانات الغاز المنزلي في محافظة غزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة أجرى جولة لعدد من مصانع تصنيع أسطوانات الغاز المنزلي، للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك ومراقبة جودة المواد الخام، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وتتمثل الفحوصات في اختبار مقاومة الشد لمعدن جسم الاسطوانة وكذلك مقاومة الشد لمنطقة اللحام واجهاد الخضوع والنسبة المئوية للاستطالة واختبار مقاومة الاسطوانة للانفجار ومقاومة الضغط الهيدروليكي ومدى الانتفاخ اثناء الانفجار وفحوصات سمك معدن الأسطوانة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعة د. رائد الجزار، ان الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ومشددة على منتج إسطوانات الغاز المنزلي والمنظمات الواردة عبر المعابر، للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، مشيراً إلى إخضاع الإسطوانات وكافة الملحقات للفحص والاختبار للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

ونوه الجزار، ان قسم الصناعات المعدنية يقوم بشكل دوري بحسب عينات من كافة مستلزمات الغاز المنزلي وعدم السماح بدخول أي شحنات لاسطوانات الغاز والمنظمات وكافة اكسسوارات ومستلزمات الغازات، إلا بعد إخضاعها للفحص والاختبار وثبوت مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وأنها آمنة للإستخدام.

كما قام قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالمشاركة في اجتماع مع ممثلين من الدفاع المدني وهيئة البترول ووزارة العمل، وذلك لإعداد خطة استراتيجية للجنة الامن والسلامة.