الزراعة تنظم لقاء تدريبي لموظفيها حول المحددات الإعلامية للنشر

غزة- الرأي

نظمت العلاقات العامة والاعلام بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية بوزارة الزراعة، لقاء تدريبي لموظفيها حول "المحددات الإعلامية للكتابة والنشر الصحفي" بمقر مركز التدريب التابع لوزارة الزراعة، بمشاركه عدد من موظفي مختلف الدوائر والإدارات العامة بالوزارة .

وحاضر في اللقاء كل من أ. لؤي رجب رئيس قسم العلاقات العامة، و أ. محمد أبو عيطة رئيس قسم الإنتاج الإعلامي.

بدوره افتتح أ. سامي النخالة مدير دائرة التنمية البشرية بالوزارة اللقاء التدريبي مرحباً بالحضور، مقدما شكره للقائمين على هذا اللقاء التدريبي.

وأكد أن هذا اللقاء لن يكون الأخير، وسيكون هناك العديد من الدورات ضمن الخطة التدريبة التي وضعتها دائرته، مشيداً بجهود إعلام وزارة الزراعة في أدائه المتميز في إيصال رسالة الوزارة وإبراز مشاريعها ونشاطتها المتميزة.

من جانبه قدم رجب شرحا لبعض المحاور الرئيسة في اللقاء التدريبي من أهمها كتابة الخبر الصحفي، ومحددات النشر،مؤكدا حرص العلاقات العامة بالوزارة علي الاهتمام بمثل تلك الدورات واللقاءات التي تصقل مهارات الموظفين وخاصة منسقي الاعلام بالوزارة وباقي الموظفين من خلال إعطائهم الدورات المتخصصة التي تثقل خبراتهم

كما قام المدرب أبو عيطه بتدریبات عملية للموظفين على طريقة التقاط الصور الصحفية بشكل صحيح واحترافي لتلبي احتياج الخبر الصحفي ، إضافة الى أنواع اللقطات وضبط الاعدادت الصحيحة قبل التصوير،وتوضيح عدة نقاط يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل المصور الصحفي لما للصورة من أهمية كبيرة في تجسيد الفعالية أو النشاط الذي سيتم تغطيته من قبلهم .

