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خلال مباراة جمعت نجوم الكرة الغزية

"هنية" يطلق فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل "ياسر عرفات"

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:32

"هنية" يطلق فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل "ياسر عرفات"

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن انطلاق الفعاليات الرياضة لإحياء ذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والتي صادفت أمس الأربعاء،  خلال المباراة التي جمعت بين منتخب غزة والشمال بقيادة المدير الفني حمادة شبير ومنتخب الوسطى والجنوب بقيادة المدير الفني رأفت خليفة.

وأكد هنية خلال كلمته قبل انطلاق المباراة، أن الأسرة الرياضية تجتمع دائما على الوفاء لقادة وشهداء الشعب الفلسطيني، تكريما لهؤلاء القادة وتجديد العهد على مواصلة نهجهم في العطاء والتضحية من أجل قضية فلسطين، وحضر المباراة التي أقيمت على استاد فلسطين بغزة، كل من د.إسماعيل رضوان القيادي بحركة "حماس" ود.عماد الأغا القيادي بحركة "فتح"، وموسى الوزير رئيس مؤسسة "ياسر عرفات"، ورؤساء وممثلي الأندية.


وقال هنية:" نحتفل اليوم بأولى فعاليات إحياء ذكرى الرئيس أبو عمار، في مباراة كرة القدم في مجمع فلسطين الرياضي، تزامنا مع إعادة إعمار مجمع فلسطين بعد تدميره من قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2012، ونرسل بذلك رسالة للعالم أجمع أننا شعب يثق بنيل حقوقه وتحرير مقدساته مهما ارتكب الاحتلال من جرائم".
وانتهت بفوز منتخب غزة والشمال بنتيجة (2/3)، سجل للفائز عمر العرعير وبلال عساف ويوسف لولو، وسجل لنجوم الوسطى والجنوب محمد الرخاوي وعماد فحجان.

قاد تحكيم المباراة نادر الحجار للساحة، وساعده محمد أبو حصيرة ومحمد السدودي، ومحمد الشيخ خليل رابعا.

وقدم هنية درع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لممثلي حركتي فتح وحماس ومؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وللحكم نادر الحجار تكريما لمسيرته الرياضية وفي تحكيم مباريات كرة القدم.

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