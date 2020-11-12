زراعة الشمال تحصر مساحات الفراولة للموسم الحالي(2020-2021)

غزة- الرأي

شرع قسم الخضار في مديرية زراعة شمال غزة، وبمشاركة باقي الاقسام في المديرية بالحصر السنوي لمساحات الفراولة.

وتتركز زراعة الفراولة في ثماني تجمعات في مدينة بيت لاهيا،وقد استمرت عملية الحصر لاسبوع كامل.

وبلغت مساحات الفراولة لهذا العام 2427 دونم، عدد مزارعي الفراولة لهذا العام 404 مزارع.

وفي إطار منفصل قام قسم الخضار بمتابعة استفسارات وشكاوى مزارعي الخضار والفراولة أثناء عملية الحصر وتم ارشادهم بالمعاملات الزراعية الصحيحة لتفادي حدوث المشاكل المتوقعة والحصول على أعلى انتاج وبجوده عالية تناسب عمليات التصدير.

