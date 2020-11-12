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مع عضو المجلس الأعلى للشباب

بلدية خانيونس تبحث استراتيجية تطوير المنشآت الرياضية بالمدينة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:59

بلدية خانيونس تبحث استراتيجية تطوير المنشآت الرياضية بالمدينة
بلدية خانيونس تبحث استراتيجية تطوير المنشآت الرياضية بالمدينة

خان يونس- الرأي

عقد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، مع عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة أ. عبد السلام هنية اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير المنشآت الرياضية بخان يونس ودعم احتياجات القطاع الرياضي.
وخلال اللقاء ثمن البطة جهود هنية والمجلس الأعلى للشباب في دعم القطاع الرياضي بما يجود من طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية وانعكاساتها الايجابية على كافة الأندية الفلسطينية.
وتطرق البطة إلى مناقشة أهمية تنفيذ مشروع إنشاء المدرج الشرقي في ملعب خان يونس البلدي غرب المدينة، وكذلك مشروع تطوير ملعب المدينة الرياضية الواقع شرق المدينة وخاصة ما يتعلق باستبدال العشب الطبيعي بالعشب الصناعي لأرضية الملعب والذي تم تقديمه سابقًا إلى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن الخطة التي تم رفعها للصندوق لتطوير ملاعب خان يونس، إلى جانب مناقشة احتياجات التطوير المرحلية للمنشآت الرياضية بالإضافة إلى إنشاء مرافق جديدة.
 

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