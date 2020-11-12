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الأشغال تبحث مع وكالة الغوث جهود إعمار غزة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:07

الأشغال تبحث مع وكالة الغوث جهود إعمار غزة
الأشغال تبحث مع وكالة الغوث جهود إعمار غزة

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي يوسف سرحان، مع نائب مدير عمليات وكالة الغوث الدولية السيد ديفيد بولد تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

جاء ذلك، بحضور ممثلين عن المتضررين،  حيث استعرض الجانبان جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والوكالة في عملية إعادة اعمار قطاع غزة، والوحدات السكنية المهدمة كليا التي بحاجة لإعادة الاعمار. 
ورحب م. سرحان بالسيد ديفيد بولد مثمنا جهود وكالة الغوث الدولية في إعادة اعمار غزة، مشددا على أنها شريك مع الوزارة في مشاريع الاعمار . 
وشدد م. سرحان على  أن تم الانتهاء من إعادة اعمار نسبة كبيرة من الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014م.
وأكد سرحان على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة في التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة بهدف تأمين مشاريع اعمار واسكان، وأن هناك العديد من الوعود ولكن لم يصلنا أية مبالغ للبدء بمشاريع اعمار جديدة . 
ومن جهته شكر نائب مدير عمليات الوكالة بولد وزارة الأشغال العامة والإسكان على جهودها والتعاون الفعال والمستمر مع الأونروا على كافة المستويات.

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