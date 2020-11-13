الأرجنتين تسقط فى فخ التعادل أمام باراجواى بتصفيات كأس العالم

سقط منتخب الأرجنتين، فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1، أمام ضيفه منتخب باراجواى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "لابوموبونيرا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاءت أهداف المباراة، فى الشوط الأول، وكان منتخب باراجواى، البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه أنخيل روميرو، فى الدقيقة 21، عن طريق ركلة جزاء.

ونجح نيكولاس جونزاليس، فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين، فى الدقيقة 41، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية لوسيلسو، من ضربة ركنية.

وفى الشوط الثانى، ألغت تقنية الفيديو "فار"، هدف للنجم ليونيل ميسي، فى الدقيقة 59 من زمن اللقاء، بسبب وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب الأرجنتين، تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، بشكل مؤقت، برصيد 7 نقاط، بينما أرتفع رصيد منتخب باراجواى للنقطة 5، فى المركز الرابع.

وكان المنتخب الأرجنتيني، قد حقق الفوز فى أول مواجهتين، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على حساب منتخبى الإكوادور وبوليفيا، بنتيجة 1 – 0 و 2 – 1، على التوالى، في المقابل، تعادل منتخب باراجواي أمام بيرو 2-2 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا مهمًا على نظيره الفنزويلي بهدف دون مقابل.