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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسى يقود هجوم التانجو فى تصفيات كأس العالم 2022

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:18

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أعلن ليونيل سكالونى، المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الاساسي، الذى سيخوض به مواجهة ضيفه منتخب باراجواى، المقرر لها فى الثانية، من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "لابوموبونيرا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

يقود النجم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، هجوم منتخب الأرجنتين، بجانب لاوتارو مارتينيز، هداف فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويحتل منتخب التانجو، المركز الثالث، فى تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 6 نقاط، بالتساوى مع كلا من البرازيل صاحب الصدارة والإكوادور، الوصيف، بفارق الأهداف، بينما يأتى منتخب باراجواى، فى المركز الخامس، برصيد 4 نقاط.

وكان المنتخب الأرجنتيني، قد حقق الفوز فى أول مواجهتين، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على حساب منتخبى الإكوادور وبوليفيا، بنتيجة 1 – 0 و 2 – 1، على التوالى، في المقابل، تعادل منتخب باراجواي أمام بيرو 2-2 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا مهمًا على نظيره الفنزويلي بهدف دون مقابل.

ويدخل منتخب الأرجنتين، المباراة بتشكيل مكون من:
 

حراسة المرمى: أرمانى

الدفاع: مونتيل ، كوارتا ، أوتاميندى

الوسط، بلاسيوس ، باريديس ، دى بول ، جونزاليس

الهجوم: ميسي ، لاوتارو مارتينيز ، أوكامبوس

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