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أخبار » الرياضة و الملاعب

تعرف على مجموعات يورو 2020 بعد إكتمال المنتخبات المتأهلة

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:25

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أكتملت مجموعات بطولة يورو 2020، والتى من المقرر إقامتها فى صيف عام 2021، والتى تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد نهاية مباريات الملحق المؤهل للبطولة، مساء الخميس، بتأهل أخر 4 منتخبات، وهم المجر، إسكتلندا، مقدونيا الشمالية وسلوفاكيا.  

وكانت قرعة بطولة يورو 2020، قد أجريت فى بوخارست، عاصمة رومانيا، خلال شهر ديسمبر الماضى. 

وتنطلق منافسات بطولة يورو 2020، يوم الجمعة 11 يونيو المقبل، بلقاء إيطاليا مع تركيا، على ملعب "أولمبيكو".

وجاءت مجموعات بطولة يورو 2020 على النحو التالي..
 

المجموعة الأولى Euro 2020

وجاء المنتخب الإيطالي على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات تركيا وويلز وسويسرا.

المجموعة الثانية Euro 2020

المجموعة الثانية فجاء على رأسها منتخب بلجيكا مع منتخبات فنلندا وروسيا والدنمارك

المجموعة الثالثة Euro 2020

وفى المجموعة الثالثة جاء المنتخب الأوكرانى مع منتخبات هولندا، النمسا ومقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة Euro 2020

أما المجموعة الرابعة فجاء على رأسها المنتخب الإنجليزي، بجانب منتخبات كرواتيا، التشيك وإسكتلندا.

المجموعة الخامسة Euro 2020

وفى المجموعة الخامسة جاء المنتخب الإسبانى على رأس المجموعة، بجانب منتخبات السويد، بولندا وسلوفاكيا.  

المجموعة السادسة Euro 2020

وأخيرا المجموعة السادسة وهى مجموعة الموت كونها المجموعة الأقوى والتى جاء المنتخب الألمانى على رأسها ومعه كل من فرنسا، البرتغال والمجر.


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