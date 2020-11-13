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روبوت ذكى يعمل كمساعد شخصى ويتحوّل لدراجة ويأتيك أينما كنت

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:30

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كشف المصممون المبدعون في شركة تكنولوجيا الروبوتات المستقبلية Future Robotics Technology عن أحد ابتكاراتهم، وهو الروبوت الذكي والمساعد الشخصي كانجرو CanguRo، الذي يعتمد في أساسه على الذكاء الاصطناعي.
 
ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، يمكن لكانجرو تقديم الدعم للمستخدمين في مهام كثيرة مثل التسوق والعديد من الأعمال المكتبية، ولكن البرنامج المدمج في الروبوت بإمكانه أن يجلب كانجارو إلى موقعك أينما كنت أيضاً، حتى لو كنت بعيداً، ثم يتحول إلى درّاجة لتركبها في أي وقت تحتاج إليها.
 
مصدر الإلهام وراء تصميم كانجارو جاء من صفحات التاريخ، حيث اعتمد البشر في السابق على الخيول في العمل والنقل. وكل ما كان على المرء أن يفعله هو الصفير لحصانه في مكان قريب، وكان الحصان يهرول في طريقه نحو صاحبه.
 
فيما تواصل الصين العمل على التوسع في استخدام الروبوتات في كل الأنشطة الحياتية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ولاسيما مع انتشار جائحة كورونا في العالم، ومع دفع الصين بالروبوت في كافة مناحي الحياة في الفنادق والمطاعم والمطارات وأيضا الشوارع، بدأت تطوير تقنيات لروبوتات تمكن هيئات النظافة من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة دون تدخل البشر.
 
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صور للروبوت الصيني الجديد الخاص بجمع القمامة، حيث ظهر الروبوت الذكي لفرز القمامة في مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، و بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية.
 
 

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