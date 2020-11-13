Garmin تضيف ميزة تتبع الحمل إلى ساعاتها الذكية

أضافت شركة تصنيع الساعات الذكية Garmin ميزة جديدة لتتبع الحمل إلى مجموعتها من الساعات الذكية، حيث قامت الشركة بتحديث تطبيق Garmin Connect لمساعدة المستخدمين الإناث على تسجيل فترات الحمل لتتبع الحمل باستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين متابعة الحمل أسبوعًا بعد أسبوع والحصول على محتوى تعليمي متعلق بالتمارين الرياضية والتغذية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الشركة في منشور عبر مدونتها الرسمية: "لقد أضفنا أيضًا تتبعًا جديدًا للأعراض الخاصة بالحمل والقدرة على إدخال وتتبع حركة الطفل يدويًا ومستويات السكر في الدم، حيث يمكنك إعداد تذكيرات مخصصة للمساعدة في تتبع أهداف الترطيب أو لتذكيرك بممارسة تمارين كيجل الخاصة بك ".

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تسجيل وتتبع تفاصيلهم اليومية من ساعتهم الذكية المتوافقة باستخدام تطبيق Pregnancy Tracking Connect IQ، والذي سيتزامن مع حساب Garmin Connect الخاص بالمستخدمين، ولتتبع الحمل، يحتاج المستخدم لفتح تطبيق Garmin Connect والانتقال إلى إعدادات المستخدم> صحة المرأة> نوع الدورة> الحمل.

وبمجرد الانتهاء من الإعداد، يمكنك تنزيل تطبيق Pregnancy Tracking Connect IQ، أما الميزات الأخرى التي يقدمها برنامج Garmin Connect هي "إيقاف حالة التدريب مؤقتًا" مما يساعدك إذا لاحظت أن حالتك تتناقص مع زيادة معدل ضربات القلب وحجم الدم الذي يأتي عادةً مع الحمل، كما يمكنك أيضًا تمكين تنبيهات ارتفاع معدل ضربات القلب لأنشطتك، وسيساعدك هذا في مراقبة معدل ضربات قلبك حتى تظل ضمن توصيات طبيبك، وأيضا، يمكنك تتبع كمية المياه الخاصة بك.