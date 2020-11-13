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صندوق دعم الشباب :تنويه هام بخصوص المنحة القطرية للزواج

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:19

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غزة-الرأي

يعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني بوزارة الشباب والرياضة ، عن اعتبار يوم الأحد المقبل 15-11-2020 موعدا نهائيا لاستلام عقد الزواج وباقي الأوراق المطلوبة للاستفادة من المنحة القطرية للزواج، للمرشحين الذين تم التواصل معهم وقاموا بالتوقيع على التعهد الخاص بالمنحة، مع العلم أنه لن يتم النظر في أي معاملة بعد الموعد المحدد وسيتم استبعاد من لم يلتزم بهذا التنويه.
مع العلم أن صندوق دعم الشباب سيعمل استثنائيا يوم الأحد المقبل رغم العطلة الرسمية في المؤسسات الحكومية.
 

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