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"الاقتصاد" تضبط 2 طن صدر حبش فاسد بخان يونس

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:59

حماية المستهلك لحوم
حماية المستهلك لحوم

غزة - الرأي

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ليلة الجمعة، 2 طن صدر حبش فاسد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن طواقم حماية المستهلك بمحافظة خان يونس، أجرت جولة ليلية مفاجئة لأحد ثلاجات المجمدات بالمحافظة.

وأوضح مدير مكتب خان يونس بوزارة الاقتصاد علاء البريم، أنه تم تنفيذ هذة الجولة بعد ورود معلومات من مباحث التموين، تفيد بقيام أحد التجار بتخزين وتجميد صدر حبش بدون الحصول على اذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني، وعدم مراعاة لشروط الامن والسلامة وعدم اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للتخزين.

وبين البريم أنه وبعد معاينة ثلاجة التخزين تبين وجود أجزاء كبيرة بها فساد ظاهري وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتم تحرير محضر ضبط بجميع الكمية (2) طن، بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية بالوزارة.

وشدد البريم،أن الوزارة لن تتهاون مع التجار المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، داعياً التجار الي التنسيق الكامل مع الوزارة لاتباع الإجراءات السليمة للتخزين.

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