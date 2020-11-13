مكافحة المخدرات تضبط 32 فرش حشيش وسط قطاع غزة

غزة - الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع الوسطى وبإسناد من فرع خان يونس فجر اليوم 32 فرش حشيش و17 حبة روتانا مخدرة،وألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء العسكري خلال مهمة متابعة ميدانية استمرت عدة أيام.

وقال مدير فرع الوسطى مقدم محمد شاهين*:" إنه تم ضبط المدعو (م.ن) وبحوزته فرش حشيش و17 حبة روتانا وهو مطلوب للقضاء العسكري على قضية حيازة مواد مخدرة ".

وأشار مقدم شاهين إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف على المدعو (م.ش) وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش لمنزله وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته31 فرش حشيش.

وشدد شاهين على أن شرطة مكافحة المخدرات ستُضيق كل الطرق وستسد كل المنافذ على كل من يروج هذه السموم بين أبناء شعبنا.