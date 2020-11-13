وكالة الرأي الفلسطينية آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون ينصبون خيامًا في الأغوار المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مصرع شاب أثناء عمله داخل الأراضي المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير :توقف استقبال طلبات مشروع الزواج لمدة 6 شهور وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام و إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون تشديد الإجراءات بحق المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية صندوق دعم الشباب :تنويه هام بخصوص المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية ثلاث إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله المحتلة
أخبار » الأخبار الحكومية

في مهمة نوعية استمرت لأيام

مكافحة المخدرات تضبط 32 فرش حشيش وسط قطاع غزة

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:18

غزة - الرأي

 ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع الوسطى وبإسناد من فرع خان يونس فجر اليوم 32 فرش حشيش و17 حبة روتانا مخدرة،وألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء العسكري خلال مهمة متابعة ميدانية استمرت عدة أيام.

وقال مدير فرع الوسطى مقدم محمد شاهين*:" إنه تم ضبط المدعو (م.ن) وبحوزته فرش حشيش و17 حبة روتانا وهو مطلوب للقضاء العسكري على قضية حيازة مواد مخدرة ".

وأشار مقدم شاهين إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف على المدعو (م.ش) وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش لمنزله وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته31 فرش حشيش.

وشدد شاهين على أن شرطة مكافحة المخدرات ستُضيق كل الطرق وستسد كل المنافذ على كل من يروج هذه السموم بين أبناء شعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير :توقف استقبال طلبات مشروع الزواج لمدة 6 شهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟