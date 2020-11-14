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صاروخية زيدان تمنح ريال مدريد لقب دورى الأبطال

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:05

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

كان النجم الفرنسي زين الدين زيدان أحد أساطير نادى ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، وسجل العديد من الأهداف المصيرية، ولكن هدفه في شباك باير ليفركوزن الألماني عام 2002، في نهائي دوري أبطال أوروبا، لا يمكن أن ينساه عشاق الفريق الملكى.

كان ريال مدريد متعادلا مع باير ليفركوزن لهدف لمثله حتى الدقيقة 44 من عمر المباراة، واستطاع زيدان تسديد كرة صاروخية بقدمه اليسرى اخترقت شباك الفريق الألماني، لتمنح الفريق الملكى لقب دوري أبطال أوروبا.

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