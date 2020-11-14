منتخب ألمانيا فى اختبار صعب أمام أوكرانيا الليلة

يستضيف المنتخب الألمانى نظيره الأوكرانى، فى مباراة الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، فى تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت، ويدخل يواكيم لوف مدرب الماكينات لقاء اليوم متخوفا بسبب الإصابات المؤثر بصفوفه، بالإضافة إلى المستوى الباهت الذى سيطر على أداء لاعبيه خلال الفترة الأخيرة.



ويواجه لوف ضغطا كبيرا فى مباراة الليلة بسبب النتائج المخيبة للمنتخب الألمانى منذ بداية المسابقة، حيث حقق فوزاً واحداً مقابل 3 تعادلات ما جعله عرضة لسيل من الانتقادات ناحية المعاناة الدفاعية وتشبثه بقراره الذي اتخذه عقب الخروج الكارثي من الدور الأول لمونديال 2018 والمتعلق باستبعاد جيروم بواتنج وماتس هوملس المتألقين في الآونة الأخيرة مع فريقيهما بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.



وكان يواكيم لوف قد أعلن غياب عدد من أهم لاعبيه عن مباراة الغد خلال المؤتمر الصحفى قبل اللقاء، ولكنه أشار إلى أنه لديه بدائل يمكنها سد الفجوة.



ويعد لقاء اليوم اختبارا صعبا لكتيبة يواكيم لوف، لما يعانيه المانشافات من مستوى باهت، فى ظل صحوة المنتخب الأوكرانى الذى فاز فى أخر مبارياته بالبطولة على منتخب إسبانيا بهدف نظيف.