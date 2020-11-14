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مدرب سويسرا محبط لعدم تحقيق الفوز فى 6 مباريات هذا العام

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:08

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أكد فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب سويسرا، الجمعة، أنه "من الطبيعي" أنه يكون هناك "إحباط" داخل صفوف فريقه بسبب عدم تحقيق الفوز في أي من المباريات الست التي خاضها هذا العام حتى هذه اللحظة.

وقبل مواجهة منتخب إسبانيا، السبت في الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، أكد المدرب أنه يتفهم جيدا المشاعر السيئة التي تتملك الفريق بسبب عدم تذوق طعم الانتصار في أي من المباريات التي خاضها الفريق هذا العام.

وقال بيتكوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء "من الطبيعي أن يكون هناك شيء من الإحباط بعد خوض 6 مباريات دون تحقيق الفوز في أي منها. إذا نظرنا للنتائج فهذا ليس كاف. علينا أن نتحلى بالهدوء وأن نقلل من ارتكاب الأخطاء".

وأضاف أنه يجب الإشارة أيضا إلى أخطاء المدافعين والتي -حسب قوله- هناك الكثير من الكلام حولها.

يذكر أن المنتخب السويسري خاض مواجهتين وديتين هذا العام أمام كل من كرواتيا وبلجيكا وخسر بنتيجة (1-2) في اللقائين، إضافة إلى 4 مباريات بدور المجموعات تعادل في اثنتين منها أمام ألمانيا وخسر في مثلها أمام كل من إسبانيا وأوكرانيا.

وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة أمام ألمانيا وتحتل أوكرانيا المركز الثالث بينما تتذيل سويسرا المجموعة.

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