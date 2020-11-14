انستجرام يطرح إعادة تصميم لصفحته الرئيسية

طرح انستجرام إعادة تصميم كبير لصفحته الرئيسية التي تضع علامة تبويب Reels جديدة في الأمام والوسط، بينما تستعد الشركة لوضع الإعلانات في المقاطع القصيرة، وحلت ميزة الفيديو التي تبلغ مدتها 15 ثانية "Reels" محل رمز "+" الذي يستخدمه الأشخاص لإنشاء منشورات جديدة، وهو الآن موجود في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطنية، كشف آدم موسيرى، أن هذه الخطوة مرتبطة بقرار شركة التواصل الاجتماعي وضع إعلانات في ميزتها الجديدة المنافسة لفيديوهات TikTok.

قال موسيرى، إن انستجرام سيتقاضى رسومًا من المشتريات التي تتم عبر التطبيق، وهو أمر حيوي للشركة المملوكة لفيس بوك لمواكبة المنافسة.

كما أنه إلى جانب علامة التبويب Reels الجديدة، سيلاحظ المستخدمون أيضًا أن زر "القلب" قد تم استبداله بعلامة التبويب "Shop" وهو الآن بجوار رمز المراسلة المباشرة في الأعلى.

وكان تطبيق Reels بطيئًا هذا العام، ولكن تم توفيره في 50 دولة بحلول أغسطس، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة، تصل إلى 15 ثانية، والتي يمكنهم تحريرها باستخدام عدد من الأدوات مثل الموسيقى والفلاتر والمزيد، وكلها تعكس شكل مشابه لتطبيق TikTok الصيني الشهير.

قال موسيرى، إن TikTok كان مصدر إلهام لانستجرام طرح Reels، قائلاً "TikTok لها كل الفضل في ريادتها في هذا الأمر".

أضاف موسيرى، أن العديد من مستخدمي TikTok ينقلون مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى Reels ويعيدون نشرها، تاركين شعار TikTok مرئيًا في المقطع.

وتهدف علامة التبويب Shop الجديدة إلى تعزيز التسوق في التطبيق، حيث تأخذ الشركة أيضًا نسبة مئوية من كل عملية شراء تتم من هذا المحتوى، فأشار موسيرى إلى أن إعادة التصميم يجب أن يشهد ارتفاعًا في نشاط التسوق بشكل عام.