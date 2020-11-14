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فيس بوك يوفر ميزة "الرسائل ذاتية الحذف"للفيس والانستجرام

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18

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وفرت شركة فيس بوك مؤخرا ميزة الرسائل المختفية على واتس آب، إلا أن الشركة أعلنت الآن عن وضع Vanish لتطبيق Messenger الخاص بها، حيث أكدت الشركة أيضًا أنه قريبًا سيكون وضع Vanish متاحًا للمستخدمين على انستجرام، حيث تعمل ميزة وضع Vanish الموجودة بالفعل في Snapchat بشكل مختلف مقارنة بميزة الرسائل المختفية في واتس آب.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فعند تشغيل الميزة، ستظهر الرسائل المرسلة للمستلم عندما تكون الدردشة مفتوحة، وبمجرد إغلاق المستخدم للدردشة، سيتم أيضًا حذف الرسالة، ومن ناحية أخرى، ستحتفظ ميزة الرسائل المختفية في واتس آب بالرسالة لمدة سبعة أيام في الدردشة قبل حذفها.

ولتنشيط وضع فانيش، يتعين على المستخدمين فقط التمرير لأعلى في الدردشة الحالية، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء تنشيط الوضع ببساطة عن طريق التمرير لأعلى مرة أخرى، وتدعي الشركة أنه لأغراض أمنية، سيتعين على كل من المشاركين في الدردشة تنشيط وضع فانيش.

أيضًا إذا كان الوضع قيد التشغيل وأخذ أحد المشاركين لقطة شاشة، فسيتم إخطار المرسل بذلك، فيما بدأت الشركة في طرح وضع Vanish على Facebook Messenger اليوم في الولايات المتحدة وفي عدد قليل من البلدان الأخرى، وستظهر الميزة أيضًا على Instagram قريبًا.

وفي الآونة الأخيرة، أطلق فيس بوك ميزات جديدة لاحتفالات ديوالي الهندية الافتراضية هذا العام، وتشمل هذه التحيات الشخصية مع الصور الرمزية الجاهزة لديوالي وفرصة لتشجيع أصدقائك وعائلتك على المشاركة في تحديات ممتعة ونشر البهجة الاحتفالية عبر الإنترنت.

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